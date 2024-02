Schianto tra auto e moto a Brembate Sopra: grave 23enne

Un motociclista di 23 anni è rimasto ferito in modo grave, ma non è in pericolo di vita, in uno scontro tra la sua moto Ducati 1000 e una Renault 3008. L’incidente mercoledì 7 febbraio a Brembate di Sopra, in via IV Novembre, attorno alle 18: sull’esatta dinamica stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia stradale di Treviglio, intervenuti per i rilievi. All’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte della vettura, guidata da un cinquantenne del paese, e che avrebbe svoltato tagliando appunto la strada alla moto. Rovinosa la caduta del giovane, un meccanico di Brembate Sopra che stava tornando dal lavoro. Soccorso dal 118, è stato trasferito al «Papa Giovanni» in codice rosso, pressoché illeso il conducente della vettura.