Sorprendono ladro, che li ferisce: arrestato con il bottino in tasca

Un cileno di 47 anni, regolare in Italia e domiciliato nel Milanese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto attorno alle 20 di venerdì sera (24 gennaio) nei pressi di una villetta di Medolago dove, poco prima, aveva messo a segno un furto – pare con l’aiuto di un complice che è riuscito a scappare – venendo però intercettato dai padroni di casa, che ha ferito in maniera lieve.

Armato di cacciavite

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Cisano Bergamasco e di Calusco d’Adda, che hanno provveduto ad arrestare il quarantasettenne cileno, accusato di furto aggravato in concorso, rapina impropria e porto di oggetti atti a offendere. Era infatti in possesso di un grosso cacciavite, che avrebbe prima utilizzato per forzare una portafinestra della villetta presa di mira e poi, venendo scoperto in giardino dopo il colpo, per ferire – in maniera per fortuna lieve – i padroni di casa. Questi ultimi, madre e figlio di 29 anni, sono infatti rincasati attorno alle 20 di venerdì e si sono resi conto che la portafinestra di una camera della villetta era stata forzata.

Il ladro in giardino

A quel punto hanno anche notato un ladro che si dileguava e il complice che era invece ancora in giardino. Il ventinovenne padrone di casa è quindi intervenuto per cercare di fermarlo con l’aiuto della madre. Il ladro ha però reagito, utilizzando per l’appunto il grosso cacciavite che aveva in tasca e che aveva già usato per entrare nella villetta (che non risulta dotata di un sistema d’allarme).

Il ragazzo di 29 anni è rimasto ferito, ma in modo per fortuna non grave. Alla fine il ladro è stato comunque bloccato e sono arrivati nel contempo i carabinieri, allertati dalla madre del ragazzo: sono stati i militari dell’Arma a prendere in consegna il cileno, che è stato tratto in arresto. L’uomo è risultato essere un volto noto per gli stessi carabinieri. In tasca aveva il bottino del colpo appena messo a segno: denaro contante, gioielli e anche un orologio di valore. Merce che è stata restituita ai padroni di casa cui era stata sottratta, pochi minuti prima, nella stanza da letto della villetta di Medolago. La casa era stata messa a soqquadro dal cileno poi arrestato e dal complice che è riuscito a scappare.

L’orario più pericoloso: le 20