Sotto il Monte, linea internet e telefoni muti da 42 giorni: «Insostenibile»

Da quarantadue giorni i clienti Tim di alcune zone del Comune di Sotto il Monte non hanno alcun segnale sulla linea fissa telefonica e nessuna connessione Internet. Un periodo lunghissimo, che ha reso insostenibili i disagi. E la mancanza di spiegazioni sul disservizio da parte del gestore non ha permesso di comprendere i tempi di risoluzione del problema. Era infatti il primo agosto quando il segnale sparì improvvisamente, rendendo muti i telefoni e impossibile il collegamento alla rete Internet.

Tanti i disagi

Le zone interessate sono le frazioni di Fontanella, Botta, Pratolungo e alcune aree del centro del paese. «Ci siamo rivolti ai numeri indicati da Tim, ricevendo solo risposte generiche che parlano di una situazione di lavori in corso – dice Giuditta Perico –. Abbiamo inviato anche e-mail ordinarie e pec, senza però avere risposta». I disagi stanno interessando diverse abitazioni, persone singole, famiglie e anche la Fraternità dei Servi di Maria, nell’Abbazia di Fontanella: «Da sei settimane gli utenti coinvolti non ricevono la posta elettronica e non hanno accesso a giornali on line per i quali avevano pagato l’abbonamento – spiega ancora –. Ci sono problemi con la domotica e l’impossibilità per alcune attività commerciali di permettere il pagamento con il pos». L’assenza della linea fissa ha creato difficoltà anche a persone anziane che hanno dovuto acquistare un telefono cellulare stipulando un contratto con altre compagnie telefoniche.