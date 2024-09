Studente di 17 anni preso a calci e pugni: «Circondato da 6 alla fermata del bus»

Lo hanno circondato prima in quattro, poi si sono aggiunti altri due: sei ragazzi di origine nordafricana che venerdì 20 settembre, attorno alle 13,40, alla fermata dell’autobus davanti all’istituto Maironi da Ponte, a Ponte San Pietro, hanno malmenato uno studente di 17 anni, prendendolo a calci e pugni e facendolo cadere a terra. Il tutto, pare, per rubargli la sigaretta elettronica che stava fumando. L’episodio è ora al vaglio dei carabinieri di Curno, che sono intervenuti con una pattuglia. Il diciassettenne, che è di Villa d’Almè e frequenta la quarta superiore all’istituto Marconi di Dalmine, stava tornando a casa dopo la scuola e si era fermato a Ponte San Pietro in attesa di cambiare il bus.