Suisio, auto esce di strada e si ribalta in un campo: muore 37enne

Tragico incidente stradale a Suisio nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno. Verso le 2,20, per cause in fase d’accertamento, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. I due occupanti sono stati sbalzati fuori dal mezzo e uno di loro, 37enne di origini indiane, è morto. Il connazionale che viaggiava con lui, 47 anni, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto il 118 (tre ambulanze e due automediche), i vigili del fuoco di Dalmine e Madone, i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Treviglio e un equipaggio della Sorveglianza italiana.