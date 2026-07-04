Suisio, maxi sequestro di droga: 79 chili di hashish in un’auto sospetta
L’OPERAZIONE. Maxi sequestro di droga a Suisio: i Carabinieri di Capriate San Gervasio hanno trovato 79 chili di hashish all’interno di un suv sospetto parcheggiato in via Carabello Poma.Lettura meno di un minuto.
Suisio
Maxi sequestro di droga nella provincia bergamasca. Nella serata di mercoledì 1° luglio, i Carabinieri hanno rinvenuto 79 chili di hashish all’interno di un suv parcheggiato in via Carabello Poma, nel centro abitato di Suisio.
L’intervento è scattato intorno alle 21, durante un normale servizio di controllo del territorio da parte dei militari della Stazione di Capriate San Gervasio. Transitati nella zona, i Carabinieri hanno notato un’autovettura mai vista prima in quell’area e hanno deciso di effettuare alcuni accertamenti.
Dalla verifica della targa è emerso che il veicolo risultava oggetto di appropriazione indebita, denunciata lo scorso 10 giugno dalla società Locauto Rent alla Stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi. A quel punto i militari si sono avvicinati al suv per un controllo più approfondito.
Giunti nei pressi dell’auto, i Carabinieri hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’abitacolo. Il portellone del bagagliaio non era chiuso a chiave e, una volta ispezionato il vano posteriore, sono stati trovati diversi grandi borsoni contenenti numerose confezioni di panetti di hashish.
La droga, per un peso complessivo di 79 chili, è stata immediatamente sequestrata. Secondo quanto ricostruito, l’ingente quantitativo avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro una volta immesso nelle piazze di spaccio.
Il veicolo e lo stupefacente sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono ora in corso per risalire all’identità delle persone che avevano in uso l’auto e per ricostruire la filiera criminale a cui il carico era destinato.
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