Suisio, maxi sequestro di droga: 79 chili di hashish in un’auto sospetta

Maxi sequestro di droga nella provincia bergamasca. Nella serata di mercoledì 1° luglio, i Carabinieri hanno rinvenuto 79 chili di hashish all’interno di un suv parcheggiato in via Carabello Poma, nel centro abitato di Suisio.

L’intervento è scattato intorno alle 21, durante un normale servizio di controllo del territorio da parte dei militari della Stazione di Capriate San Gervasio. Transitati nella zona, i Carabinieri hanno notato un’autovettura mai vista prima in quell’area e hanno deciso di effettuare alcuni accertamenti.

I Carabinieri con la droga sequestrata Dalla verifica della targa è emerso che il veicolo risultava oggetto di appropriazione indebita, denunciata lo scorso 10 giugno dalla società Locauto Rent alla Stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi. A quel punto i militari si sono avvicinati al suv per un controllo più approfondito.

Giunti nei pressi dell’auto, i Carabinieri hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’abitacolo. Il portellone del bagagliaio non era chiuso a chiave e, una volta ispezionato il vano posteriore, sono stati trovati diversi grandi borsoni contenenti numerose confezioni di panetti di hashish.