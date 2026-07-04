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Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 04 Luglio 2026

Suisio, maxi sequestro di droga: 79 chili di hashish in un’auto sospetta

L’OPERAZIONE. Maxi sequestro di droga a Suisio: i Carabinieri di Capriate San Gervasio hanno trovato 79 chili di hashish all’interno di un suv sospetto parcheggiato in via Carabello Poma.

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Redazione Web
Redazione Web
Suisio, maxi sequestro di droga: 79 chili di hashish in un’auto sospetta
I borsoni pieni di droga scoperti a Suisio

Suisio

Maxi sequestro di droga nella provincia bergamasca. Nella serata di mercoledì 1° luglio, i Carabinieri hanno rinvenuto 79 chili di hashish all’interno di un suv parcheggiato in via Carabello Poma, nel centro abitato di Suisio.

L’intervento è scattato intorno alle 21, durante un normale servizio di controllo del territorio da parte dei militari della Stazione di Capriate San Gervasio. Transitati nella zona, i Carabinieri hanno notato un’autovettura mai vista prima in quell’area e hanno deciso di effettuare alcuni accertamenti.

Suisio, maxi sequestro di droga: 79 chili di hashish in un’auto sospetta
I Carabinieri con la droga sequestrata

Dalla verifica della targa è emerso che il veicolo risultava oggetto di appropriazione indebita, denunciata lo scorso 10 giugno dalla società Locauto Rent alla Stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi. A quel punto i militari si sono avvicinati al suv per un controllo più approfondito.

Giunti nei pressi dell’auto, i Carabinieri hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’abitacolo. Il portellone del bagagliaio non era chiuso a chiave e, una volta ispezionato il vano posteriore, sono stati trovati diversi grandi borsoni contenenti numerose confezioni di panetti di hashish.

La droga, per un peso complessivo di 79 chili, è stata immediatamente sequestrata. Secondo quanto ricostruito, l’ingente quantitativo avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro una volta immesso nelle piazze di spaccio.
Il veicolo e lo stupefacente sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono ora in corso per risalire all’identità delle persone che avevano in uso l’auto e per ricostruire la filiera criminale a cui il carico era destinato.

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