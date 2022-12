Tragico schianto, dolore per Filippo: «Generoso e sensibile». Lunedì l’addio

Si era laureato tre mesi fa in Scienze motorie e sportive all’università Cattolica di Milano, Filippo Panzeri, il 24enne di Cisano che ha perso la vita giovedì in un incidente accaduto alle 21,30 a Olmo al Brembo, in località Campelli. Ma continuava a lavorare come barista alla caffetteria-gelateria «Il Melograno» di Cisano e a fare il preparare atletico della squadra femminile del VillaValle di Villa d’Almè. «Un ragazzo d’oro», dicono in paese, impegnato anche nel volontariato all'oratorio, nell’associazione Mato Grosso e nell’associazione «Senza far rumore», un gruppo di giovani che organizza iniziative musicali per raccogliere fondi in favore dei Paesi africani. «Era sempre disponibile, generoso, non si tirava mai indietro quando c’era da dare una mano», lo ricorda il parroco di Cisano, don Roberto Gallizioli.