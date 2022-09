Un giovane di 28 anni si ribalta in auto: un alpino lo soccorre a Carvico

Ha affrontato la rotatoria nei pressi del Mollificio Lombardo a Carvico e subito dopo ha imboccato la curva, ma evidentemente la manovra non è andata per il verso: l’auto infatti è andata a urtare contro i paletti in ferro che delimitano la pista ciclopedonale di via Bolgeni e ha finito per ribaltarsi. Un incidente dalla dinamica spettacolare che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per il giovane al volante.