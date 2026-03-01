Colpito da un capriolo mentre è in bici nei boschi di Pontida, muore 64enne
LA TRAGEDIA. L’incidente verso le 9.30 di domenica 1° marzo. A perdere la vita Osvaldo Busca di Rivolta d’Adda.
Pontida
Un’incredibile fatalità ha causato la morte di un 64enne di Rivolta d’Adda, Osvaldo Busca, domenica mattina 1° marzo nei boschi sopra Pontida sul sentiero Papa Giovanni. Il 64enne, in compagnia di un amico, stava percorrendo con la bici elettrica il sentiero ciclopedonale nei boschi sopra Pontida, quando si è trovato di fronte un capriolo. Nell’impatto l’uomo è caduto a terra, colpito alla spalla e al petto dall’animale selvatico. Il 64enne si sarebbe rialzato dicendo all’amico di non sentirsi bene e successivamente avrebbe perso i sensi. L’amico ha chiamato subito i soccorsi.
Sul posto la C roce Rossa di Bonate e due auto mediche da Bergamo. Il personale sanitario, tuttavia, non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo che è deceduto sul colpo. Il medico ipotizza che il forte colpo subito alla cassa toracica abbia potuto essere fatale al cuore dell’uomo. Il corpo senza vita di Osvaldo Busca è stato recuperato dai vigili del fuoco di Zogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA