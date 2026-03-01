Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 01 Marzo 2026

Colpito da un capriolo mentre è in bici nei boschi di Pontida, muore 64enne

LA TRAGEDIA. L’incidente verso le 9.30 di domenica 1° marzo. A perdere la vita Osvaldo Busca di Rivolta d’Adda.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il luogo sopra Pontida dove è avvenuta la tragedia in cui è morto un ciclista di 64 anni di Rivolta D’Adda che si è scontrato contro un capriolo
(Foto di Colleoni)

Pontida

Un’incredibile fatalità ha causato la morte di un 64enne di Rivolta d’Adda, Osvaldo Busca, domenica mattina 1° marzo nei boschi sopra Pontida sul sentiero Papa Giovanni. Il 64enne, in compagnia di un amico, stava percorrendo con la bici elettrica il sentiero ciclopedonale nei boschi sopra Pontida, quando si è trovato di fronte un capriolo. Nell’impatto l’uomo è caduto a terra, colpito alla spalla e al petto dall’animale selvatico. Il 64enne si sarebbe rialzato dicendo all’amico di non sentirsi bene e successivamente avrebbe perso i sensi. L’amico ha chiamato subito i soccorsi.

Il luogo sopra Pontida dove è avvenuta la tragedia in cui è morto un ciclista di 64 anni di Rivolta D’Adda che si è scontrato contro un capriolo
(Foto di Colleoni)
Osvaldo Busca
Osvaldo Busca
(Foto di Colleoni)

Sul posto la C roce Rossa di Bonate e due auto mediche da Bergamo. Il personale sanitario, tuttavia, non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo che è deceduto sul colpo. Il medico ipotizza che il forte colpo subito alla cassa toracica abbia potuto essere fatale al cuore dell’uomo. Il corpo senza vita di Osvaldo Busca è stato recuperato dai vigili del fuoco di Zogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontida
Sociale
Morte
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Sport
Ciclismo
Croce Rossa di Bonate