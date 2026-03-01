Colpito da un capriolo mentre è in bici nei boschi di Pontida, muore 64enne

Un’incredibile fatalità ha causato la morte di un 64enne di Rivolta d’Adda, Osvaldo Busca, domenica mattina 1° marzo nei boschi sopra Pontida sul sentiero Papa Giovanni. Il 64enne, in compagnia di un amico, stava percorrendo con la bici elettrica il sentiero ciclopedonale nei boschi sopra Pontida, quando si è trovato di fronte un capriolo. Nell’impatto l’uomo è caduto a terra, colpito alla spalla e al petto dall’animale selvatico. Il 64enne si sarebbe rialzato dicendo all’amico di non sentirsi bene e successivamente avrebbe perso i sensi. L’amico ha chiamato subito i soccorsi.