Villa d’Adda, il traghetto di Leonardo torna a viaggiare

Il primo cittadino si è messo in gioco in prima persona, conseguendo la licenza di barcaiolo e grazie alla gestione diretta provvisoria messa in campo da Comune di Imbersago, proprietario del manufatto, e Pro loco locale, lo storico traghetto domenica 11 e domenica 18 agosto, sarà in servizio, condotto sempre da ‹‹capitan›› Vergani, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Simbolo d’eccellenza del territorio, per l’occasione è arrivato anche il sindaco di Villa d’Adda, Gianfranco Biffi.