«Donare il midollo osseo, un gesto che può restituire la speranza»

«Spesso un piccolo dono - come scrive Seneca - produce grandi effetti» sia su chi lo riceve sia su chi lo offre. Lo raccontano i gesti di Daniela Pellegrini di Castel Rozzone, volontaria Admo e donatrice di midollo osseo. Daniela vive in un paese di tremila abitanti, in cui la cultura del volontariato è ben radicata: «L’Avis - racconta - ha appena festeggiato 48 anni, e c’è anche una vivace sezione Aido». Il suo desiderio di iscriversi al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo con l’Admo è nato quando aveva 25 anni proprio dagli stimoli ricevuti dall’appartenenza a queste due associazioni: «Mi sono iscritta prima all’Avis - spiega - e dopo qualche anno all’Aido. Le informazioni circolano, fra queste associazioni c’è una forte collaborazione e così qualche anno dopo ho deciso di aderire anche all’Admo». Alla base, infatti, c’è lo stesso principio, quello del dono: «Ho sempre pensato che sia importante poter donare una parte di sé di cui possiamo fare a meno. Il desiderio di fare qualcosa per chi ne ha bisogno è nel mio Dna».