«Il mio riscatto dal buio della vita, un’esperienza che può aiutare gli altri»

La felicità entra nel cuore come un seme - c’è ma non si vede -, poi però bisogna prendersene cura, innaffiarla ogni giorno perché possa fiorire, pazientare se non succede, affrontare l’oscurità che glielo impedisce. Giordano Tomasoni, 50 anni, di Castione della Presolana, l’ha imparato nel peggiore dei modi: «Avevo perso ogni speranza - racconta -, cercavo solo una via per porre fine alla mia sofferenza». Ha tentato un gesto disperato, ma il destino ha voluto altrimenti: si è ritrovato in ospedale con una cinquantina di fratture, fra cui quella di due vertebre, che gli ha tolto l’uso delle gambe. Avrebbe potuto considerarla una punizione, una nuova condanna, invece fin dal momento del risveglio Giordano ha capito che quella era la sua seconda occasione. Ha deciso di non sprecarla ed è iniziata la sua rinascita.