«La malattia non ha fermato la mia vita e finalmente posso dedicarmi agli altri»

«Quando tutto sembra andare male - scrive Henry Ford - ricorda che gli aerei decollano contro vento e non con il vento a favore». Ma come si fa, nella vita, a mantenersi in quota quando le circostanze sembrano tutte contrarie? «Ho imparato ad affrontare un ostacolo alla volta - racconta Daniela Siccardi di Scanzorosciate - ad assaporare le piccole gioie di ogni giornata». Dal 2019 a oggi ha avuto due diagnosi di tumore, prima un melanoma poi un nodulo al seno. Ha dovuto affrontare cure invalidanti, tante complicazioni, gli effetti collaterali dei farmaci, eppure si legge un grande coraggio nel suo sguardo mentre mostra le sue «Ferite di luce», in posa per il calendario 2022 dell’associazione «Melamici per il melanoma». C’è Fedra, un’allegra cucciola meticcia a pelo lungo, che ci fa compagnia mentre chiacchieriamo nel suo salotto, e non si allontana mai da lei. «L’ho adottata qualche settimana fa - racconta con un sorriso - si sta ancora abituando alla casa. Ci prendiamo cura l’una dell’altra». Daniela ha due figli, il minore Giordano ha vent’anni e vive con lei; Alice, la maggiore, è sposata, vive poco lontano, nello stesso comune, e ha tre bambini: «Due gemelli di sette anni e il piccolo di due. Portano moltissima allegria nella mia vita».

Daniela bionda e con capelli corti con Marina Rota all’inaugurazione della mostra «Ferite di luce»: immagini e storie di donne in lotta con il melanoma

Daniela ha ancora una stanza da cucito in casa, che racconta molto di lei: ha passato un lungo tratto della sua vita tra tessuti e cartamodelli, lavorando come sarta per diverse aziende. «Ho continuato finché ho potuto - dice con un’ombra di rammarico -. Un tempo preparavo i capi di campionario, curando la realizzazione degli abiti in ogni dettaglio, a partire dai cartamodelli. Ora non posso più, le mie possibilità di movimento sono limitate, non riesco a stare seduta a lungo alla macchina da cucire senza provare dolore. Chissà, forse in futuro le cose miglioreranno. Questa è la peggiore rinuncia causata dalla malattia, quella che mi pesa di più. Questo lavoro è anche la mia più grande passione». La malattia si è presentata nella sua vita come un’improvvisa folata di vento che costringe il pilota di un aereo a un atterraggio d’emergenza.