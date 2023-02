«L’aiuto offerto agli altri aiuta noi stessi». Adriano e Daniela, oltre la malattia

«Amore - scrive Antoine de Saint Exupéry - non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione». È questa la forza di Adriano Rota, 38 anni, di Treviolo e di sua moglie Daniela: per loro è il segreto di una vita piena, ciò che gli occorre per conquistare ogni giorno serenità ed equilibrio «nonostante tutto». La direzione è la speranza, la parola vietata «arrendersi». Adriano ha una malattia infiammatoria cronica dell’intestino e nel 2017 ha subito un intervento di stomia definitiva: «Per me - racconta - è stata una rinascita». Dall’anno scorso è vicepresidente dell’Associazione stomizzati di Bergamo (Abs) e Daniela lo affianca nelle attività di volontariato. Sono giovani e ne hanno già passate tante, restando sempre insieme, e conservando, scherza Adriano, «un pizzico di leggerezza e di incoscienza, forse dovute all’età».