A Monza separate due gemelline siamesi unite per la testa: intervento straordinario

Un’impresa medica di straordinaria complessità, culminata nella separazione di due gemelline siamesi senegalesi di due anni e mezzo , affette da una rarissima forma di craniopago verticale totale , ha visto Smile House Fondazione ETS in prima linea come promotore e coordinatore di un’eccezionale rete di cooperazione internazionale e nazionale.

La collaborazione con il «Papa Giovanni»

Questo intervento chirurgico ha rappresentato la fase conclusiva di un percorso innovativo durato dieci mesi , articolato in diverse tappe di separazione progressiva cerebro-vascolare e una complessa ricostruzione multi-tissutale. L’équipe multidisciplinare, supportata da specialisti statunitensi ed europei con esperienza in casi simili, ha utilizzato simulazioni virtuali 3D e collaborato con altre eccellenze lombarde come l’Istituto Neurologico Besta, il Policlinico di Milano e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo .

Una delle gemelle non ce l’ha fatta

Il Comitato Etico Clinico è stato costantemente coinvolto per un adeguato approfondimento bioetico della complessa situazione. Nonostante l’altissimo rischio e le precarie condizioni cliniche di una delle due bambine, T., l’obiettivo della separazione «vitale» per entrambe è stato perseguito con tenacia. Purtroppo, la piccola T. non è riuscita a superare la fase finale dell’intervento. D., invece, ha superato la delicatissima operazione ed è ora in terapia intensiva neurologica, con progressivi miglioramenti che le permetteranno per la prima volta di intraprendere un cammino verso l’autonomia motoria.