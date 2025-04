Bergamo, attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza

Il Centro può proporre percorsi agli uomini che necessitino di un intervento per prevenire o interrompere i comportamenti violenti sulle donne o in famiglia.

L’obiettivo del centro è quello di promuovere un cambiamento negli autori di violenza, a partire dall’assunzione di responsabilità nei comportamenti e dal rispetto nelle relazioni. Gli psicologi favoriscono un ripensamento rispetto ai modelli di genere dominanti, che possono avere una funzione di giustificazione delle condotte violente. Il soggetto che intende aderire ai percorsi potrà acquisire strumenti per la gestione non violenta dei conflitti e per comprendere a fondo le conseguenze della violenza sul ruolo genitoriale.

Obbiettivo, prevenire il fenomeno della violenza

Il Centro, istituito per prevenire il fenomeno della violenza, permette di attuare quanto previsto dalla Legge 69/2019 «Disposizioni in tema di violenza domestica e di genere». I percorsi offerti possono rappresentare infatti parte di misure alternative alla detenzione o di programmi di reinserimento o recupero di soggetti condannati per reati sessuali o maltrattamento contro familiari o conviventi.

La gestione è a cura della Psicologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII diretta da Maria Simonetta Spada, struttura che fa capo alla Direzione Sociosanitaria. L’attivazione della consultazione psicologica - che può avvalersi di interventi individuali o di gruppo - avviene esclusivamente su richiesta dell’interessato. Ad indirizzare un uomo al Centro possono essere gli avvocati, prima di un processo o a seguito di condanna con sospensione condizionale della pena (art. 165 del codice penale), i tribunali, le forze dell’ordine o il Ministero della Giustizia, attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe), o gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm).

L’osepdale Pala Giovanni XXIII illuminato di arancione contro la violenza sulle donne

Informazioni e contatti

Le modalità per contattare il Centro sono pubblicate sul sito web dell’Asst Papa Giovanni XXIII (www.asst-pg23.it). Per fissare un appuntamento è sufficiente telefonare al numero 035.2676269 o scrivere una mail a: [email protected]. Il primo accesso informativo è gratuito. I costi per l’accesso ai percorsi sono definiti sulla base della normativa.

Come nasce l’idea del Centro di recupero