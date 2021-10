Donare il sangue conviene a tutti e salva la vita

Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose circostanze. L’importante, anche per tutelare la salute di chi riceve la donazione, è essere in buona salute e non avere abitudini di vita a rischio.

Ne parliamo con il dott. Giovanni Inghilleri, direttore dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’Asst Bergamo Est, autore e coautore di più di 200 pubblicazioni in campo immunoematologico, membro del «Scientific Commitee» della società internazionale «Nata» (Network for the advancement of transfusion alternatives) da più di dieci anni, vicepresidente dell’associazione scientifica «Anemo» (associazione per lo studio e la promozione dell’utilizzo delle tecniche alternative alla trasfusione di sangue allogenico) dal 2013.