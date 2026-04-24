Epatite A, a Bergamo 5 casi nel 2026. Ats: «Nessun aumento, ma resta alta l’attenzione»

Nel 2025 in provincia di Bergamo si sono registrati 11 casi di epatite A , in calo rispetto ai 18 del 2024 . Tra il 2024 e aprile 2026 i casi complessivi sono stati 34 . Le fasce più colpite restano quelle tra i 25 e i 54 anni.

In Italia negli ultimi anni si sono verificate epidemie legate al consumo di alimenti contaminati o a specifici comportamenti a rischio. Ats sottolinea l’importanza della prevenzione , a partire da una corretta igiene e da un’adeguata cottura degli alimenti.

Che cosa è l’epatite A

L’epatite A è un’infezione virale acuta del fegato. Si manifesta con sintomi spesso simili all’influenza: malessere generale, stanchezza, nausea, dolori addominali e talvolta febbre. Nei casi più evidenti compare anche l’ittero, con colorazione giallastra della pelle e delle congiuntive. Nei bambini può essere asintomatica o molto lieve. In genere la malattia ha un decorso benigno e non diventa cronica, anche se in rari casi può evolvere in forme più gravi.