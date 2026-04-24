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La salute / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

Epatite A, a Bergamo 5 casi nel 2026. Ats: «Nessun aumento, ma resta alta l’attenzione»

I DATI. Non si registra alcun aumento dei nuovi casi di epatite A nella provincia di Bergamo. Lo conferma Ats Bergamo, che attraverso la Struttura complessa Malattie Preventive nelle Comunità mantiene alta l’attenzione su prevenzione e controllo della diffusione.

Epatite A, a Bergamo 5 casi nel 2026. Ats: «Nessun aumento, ma resta alta l’attenzione»

Bergamo

Nel 2025 in provincia di Bergamo si sono registrati 11 casi di epatite A, in calo rispetto ai 18 del 2024. Tra il 2024 e aprile 2026 i casi complessivi sono stati 34. Le fasce più colpite restano quelle tra i 25 e i 54 anni.

In Italia negli ultimi anni si sono verificate epidemie legate al consumo di alimenti contaminati o a specifici comportamenti a rischio. Ats sottolinea l’importanza della prevenzione, a partire da una corretta igiene e da un’adeguata cottura degli alimenti.

Che cosa è l’epatite A

L’epatite A è un’infezione virale acuta del fegato. Si manifesta con sintomi spesso simili all’influenza: malessere generale, stanchezza, nausea, dolori addominali e talvolta febbre. Nei casi più evidenti compare anche l’ittero, con colorazione giallastra della pelle e delle congiuntive. Nei bambini può essere asintomatica o molto lieve. In genere la malattia ha un decorso benigno e non diventa cronica, anche se in rari casi può evolvere in forme più gravi.

Come si trasmette: attenzione a cibo e igiene

Il virus si trasmette per via oro-fecale, soprattutto attraverso alimenti contaminati. Particolarmente a rischio sono i frutti di mare crudi o poco cotti. Il contagio può avvenire anche tra conviventi, prima della comparsa dei sintomi, a causa di una scarsa igiene. In alcuni casi è possibile anche la trasmissione tramite rapporti sessuali tra uomini.

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