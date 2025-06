Giornata sicurezza alimentare: Ats, 2.972 controlli su 1.658 imprese e strutture

Nel 2024, Ats Bergamo ha intensificato le attività di controllo e prevenzione in materia di sicurezza alimentare e nutrizione, con particolare attenzione alla tracciabilità e conservazione degli alimenti. Tra gli interventi più rilevanti, un’operazione congiunta con la polizia locale ha portato al sequestro di 150 kg di prodotti ittici non conformi .

Controlli e ispezioni a tappeto

Sicurezza domestica: focus sui funghi

Controllo delle acque potabili

Ats ha eseguito oltre 1.000 prelievi programmati e 419 campionamenti, coprendo integralmente il piano annuale. Ulteriori controlli sono stati effettuati in seguito a non conformità e in emergenza. Completate anche le analisi per Pfas e radioattività.