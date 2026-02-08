Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute
Domenica 08 Febbraio 2026

Il caffè non fa male alla salute, ma non più di 3 tazzine al giorno

«IL VERDETTO». Va evitato un consumo eccessivo, spiegano gli esperti, non superando la soglia orientativa di non oltre tre tazzine di caffè italiano al giorno.

Una tazzina di caffè
Una tazzina di caffè
(Foto di Foto di Mike Kenneally su Unsplash)

Con 35 miliardi di tazzine bevute all’anno in Italia, il caffè è «assolto», pur con la «condizionale»: non fa male alla salute purché ci si limiti alle 3 tazzine al dì e con cautele per pazienti cardiopatici o gestanti; no assoluto a bambini e adolescenti. È questo il verdetto di un insolito «processo» andato in scena a Milano, un dibattito voluto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Milano. Protagonisti del dibattito sono stati il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, il pubblico ministero Tiziana Siciliano, gli avvocati della difesa, Ilaria Li Vigni e Giorgia Andreis, il perito e medico legale Umberto Genovese e vari testimoni ed esperti medici.

Al termine la Corte ha assolto l’imputato ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del Codice di procedura penale, respinto il capo d’accusa che il caffè rappresenti un pericolo per la salute pubblica. Va evitato un consumo eccessivo, spiegano gli esperti, non superando la soglia orientativa di non oltre tre tazzine di caffè italiano al giorno; con dei distinguo per le persone con patologie cardiovascolari, neurologiche o con disturbi del sonno (il caffè può aumentare il rischio di ipertensione arteriosa, insonnia cronica, palpitazioni e crisi d’ansia).

L’eccesso di caffè può danneggiare anche la salute del cavo orale (macchie dentali e potenziale erosivo, influenza rilevante sul microbiota orale, sui tessuti parodontali e sul metabolismo dell’osso alveolare)

Grazie ai giurati della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente Filippo Anelli con Roberto Monaco, Pierluigi Vecchio, e dell’OMCeoMi, Giuseppe Deleo e Andrea Senna, il giudice ha deciso per l’assoluzione, pur con varie indicazioni su qualità e limiti di consumo, spiega il presidente dell’Ordine della Provincia di Milano Roberto Carlo Rossi.

Resta l’avviso di limitare la caffeina, quindi di prestare attenzione ad esempio alle bevande ad alto contenuto di caffeina, oggi molto diffuse tra i giovani, che possono comportare eventi avversi anche importanti. L’eccesso di caffè può danneggiare anche la salute del cavo orale (macchie dentali e potenziale erosivo, influenza rilevante sul microbiota orale, sui tessuti parodontali e sul metabolismo dell’osso alveolare).

D’altra parte studi recenti su oltre un milione di persone mostrano che il consumo moderato è associato a minore rischio di diabete tipo 2, ictus, depressione e mortalità generale; inoltre a benefici significativi sul fegato, sulla funzione cognitiva e sulla qualità della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano
Salute
Medicina
Malattia
Condizioni mediche
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Tiziana Siciliano
Filippo Anelli
Tribunale di Milano