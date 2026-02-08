Il caffè non fa male alla salute, ma non più di 3 tazzine al giorno

Con 35 miliardi di tazzine bevute all’anno in Italia, il caffè è «assolto», pur con la «condizionale»: non fa male alla salute purché ci si limiti alle 3 tazzine al dì e con cautele per pazienti cardiopatici o gestanti; no assoluto a bambini e adolescenti. È questo il verdetto di un insolito «processo» andato in scena a Milano, un dibattito voluto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Milano. Protagonisti del dibattito sono stati il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, il pubblico ministero Tiziana Siciliano, gli avvocati della difesa, Ilaria Li Vigni e Giorgia Andreis, il perito e medico legale Umberto Genovese e vari testimoni ed esperti medici.