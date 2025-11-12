In Bergamasca oltre 50mila diabetici: «Casi in crescita anche tra i giovani»

Al mondo le persone con diabete sono più di mezzo miliardo. In Bergamasca, stando al registro delle cronicità, se ne contano oltre 50mila. E la tendenza è «quella di una crescita, sia per l’invecchiamento sia per gli stili di vita», osserva Roberto Trevisan, direttore della Struttura complessa di Malattie endocrine e Diabetologia dell’Asst Papa Giovanni. Venerdì ricorre la Giornata mondiale del diabete, un’occasione preziosa per fare informazione e rafforzare la prevenzione.

Roberto Trevisan

(Foto di Davide Amato) Il diabete di tipo 2 è la variante più diffusa «e riguarda il 90% dei casi – spiega il medico –: si tratta in generale di persone adulte, soprattutto con uno stile di vita sbagliato che porta all’aumento di peso e all’obesità, con la ridotta capacità del pancreas di produrre insulina». Oggi, peraltro, «vediamo sempre più casi di diabete di tipo 2 anche sotto i 50 anni, quando in realtà l’età media di insorgenza dovrebbe essere dopo i 60-65 anni». Ma quanto incidono le abitudini? «I fattori di rischio più impattanti sono l’eccesso di zuccheri semplici, contenuti anche nelle bevande gassate, e l’eccesso di grassi animali, che oltre a essere molto calorici accrescono l’insulino-resistenza», risponde Trevisan. Circa il 10% dei pazienti soffre invece del diabete di tipo 1, quello «insulino dipendente»: «Si diagnostica a bambini e adolescenti ed è legato a una forma di malattia autoimmune: si sviluppano cioè anticorpi che distruggono più o meno velocemente le cellule che producono insulina».

Cronicità tra le più trasversali, gli effetti nel corso del tempo sono pesanti: «Il diabete è la quinta causa di morte al mondo – ricorda l’esperto –, subito dopo le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Soprattutto nelle Case di comunità, stiamo organizzando insieme alle associazioni delle lezioni di gruppo per promuovere attività fisica e dieta equilibrata».

«Nel giro di pochi mesi o al massimo un anno s’attende da parte di Ema e Aifa (le agenzie del farmaco per Ue e Italia, ndr) l’approvazione di una terapia che può prevenire o ritardare questa forma di diabete nei soggetti a rischio»

Le iniziative

In occasione della Giornata mondiale del diabete, venerdì l’hospital street «Papa Giovanni» ospiterà un gazebo per gli screening della glicemia e un questionario per valutare il rischio del diabete di tipo 2, a cura dell’associazione Noi-Insieme per i diabetici insulinodipendenti, mentre sono previsti accessi dedicati ai pazienti con diabete nei centri vaccinali di Borgo Palazzo e Villa d’Almè (dettagli su www.asst-pg23.it); giovedì e venerdì la fontana nei pressi della Torre 1 verrà illuminata di blu, inoltre il 26 novembre l’oratorio di Sant’Alessandro ospiterà un convegno sulla prevenzione organizzato da Noi-Insieme per i diabetici insulinodipendenti, dell’Associazione diabetici bergamaschi e di Cuore Batticuore. Sul fronte terapeutico, Trevisan consegna notizie incoraggianti: «I passi avanti recenti sono notevoli: per il diabete di tipo 2 abbiamo ora farmaci molto potenti che, se usati precocemente, in alcuni target possono portare alla regressione del diabete». Per il tipo 1, invece, «ci sono due enormi novità – aggiunge il medico –. Anche nel nostro ospedale siamo arrivati a offrire a tutti i pazienti il “pancreas artificiale”, un microinfusore intelligente che fornisce insulina in base ai valori della glicemia, grazie a un algoritmo che controlla l’andamento dei parametri. In più, nel giro di pochi mesi o al massimo un anno s’attende da parte di Ema e Aifa (le agenzie del farmaco per Ue e Italia, ndr) l’approvazione di una terapia che può prevenire o ritardare questa forma di diabete nei soggetti a rischio».

Nei giorni scorsi l’Aifa ha segnalato un aumento della spesa di Ozempic del 44% nel giro di un anno

Il boom della semaglutide