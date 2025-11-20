Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Valle Brembana
Giovedì 20 Novembre 2025

La Casa di comunità riapre a Zogno. Servizi sospesi lunedì 24 novembre

L’INTERVENTO. Tornano in Piazza Belotti alcuni ambulatori specialistici temporaneamente trasferiti in Via Polli e si insediano ambulatori di nuova attivazione. I servizi saranno sospesi lunedì 24 novembre per consentire l’ultimazione delle operazioni di avviamento delle attività nei locali di Piazza Belotti.

La facciata esterna della Casa di Comunità su Piazza Belotti
La facciata esterna della Casa di Comunità su Piazza Belotti

Zogno

Sono conclusi i lavori di ristrutturazione della Casa di Comunità di Zogno in Piazza Belotti, dove torneranno operativi anche alcuni ambulatori specialistici temporaneamente trasferiti in Via Polli e ambulatori di nuova attivazione, dove ha trovato casa anche la Centrale Operativa Territoriale di Zogno di riferimento per la Valle Brembana.

Uno dei nuovi ambulatori
Uno dei nuovi ambulatori

La Casa di Comunità, sita nella piazza centrale del paese, nelle immediate adiacenze del Comune, si compone di due corpi di fabbrica: un edificio storico risalente al Cinquecento e un fabbricato del 1925, conosciuto come ex Casa del Fascio. Quest’ultimo, successivamente divenuto sede degli uffici della scuola comunale e della caserma dei Carabinieri, è di proprietà del Comune di Zogno, che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito all’ASST Papa Giovanni XXIII.

Sospensione dei servizi lunedì

Per consentire l’ultimazione delle operazioni di avviamento delle attività nei nuovi locali ristrutturati, tutti i servizi erogati dalla Casa di Comunità di Zogno saranno sospesi per l’intera giornata di lunedì 24 novembre per tornare a regime martedì 25 novembre.

Intervento da 1 milione e mezzo

I lavori di ristrutturazione dell’edificio di Piazza Belotti sono frutto dei piani di sviluppo del polo territoriale configurati nella Missione 6 del PNRR con un finanziamento per Zogno pari a € 1.530.000.

I lavori hanno riguardato in particolare il consolidamento strutturale, la realizzazione dell’isolamento, la redistribuzione degli spazi per renderli più fruibili e sicuri, il rifacimento delle pavimentazioni e dei controsoffitti, il restauro della facciata, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della coibentazione termica, l’installazione di una nuova centrale termica, il rifacimento dell’impianto idro-termo sanitario, dell’impianto elettrico e di illuminazione. La somma degli interventi ha permesso un’importante riduzione dei consumi energetici di tutto il fabbricato.

I servizi attivi

Un ambiente interno destinato all’utenza e alle associazioni con la sala di attesa degli ambulatori sullo sfondo
Un ambiente interno destinato all’utenza e alle associazioni con la sala di attesa degli ambulatori sullo sfondo

Ambulatori Infermieristici Territoriali; Ambulatori specialistici di secondo livello per varie specialità cliniche; Ambulatorio dipendenze comportamentali; Ambulatorio infermieristico per lo scompenso cardiaco; Cure domiciliari Autorizzative; Servizio di assistenza protesica ed assorbenza; Infermieri di famiglia e di comunità; Fisioterapista di comunità; Psicologo di comunità; Assistenti Sociali; Invalidità civile; Certificazioni; Punto prelievi; Centro Unico Prenotazioni (CUP); Punto unico di accesso (PUA); Radiologia domiciliare; Scelta e revoca del medico; Esenzioni; Servizi legati alla tessera sanitaria (smarrimento, PIN/PUK); Assistenza all’estero; Continuità Assistenziale (ex guardia medica); Centro vaccinale; SC Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza.

Per ogni informazione, necessità o segnalazione, i cittadini possono rivolgersi alla Segreteria di Direzione del Distretto Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almè al numero 0345/545812.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zogno
Salute
assistenza sanitaria
Ospedali, Cliniche
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
ASST Papa Giovanni XXIII
Comune di Zogno