Per i pazienti più fragili nuova Unità assistenziale sul territorio

L’Uca è composta da un’équipe multidisciplinare di medici e infermieri che interviene direttamente sul territorio con rapidità e flessibilità. Il suo obiettivo è quello di sostenere la continuità delle cure, in particolare nei casi in cui i bisogni clinici e assistenziali siano elevati.

Un servizio su valutazione sanitaria, non su richiesta diretta

L’intervento dell’Uca non può essere attivato direttamente dai pazienti o dai familiari, ma viene richiesto dai professionisti sanitari che seguono il paziente, sia in ambito ospedaliero (ad esempio dal Pronto Soccorso o dai reparti di degenza), sia sul territorio (Medici di Medicina Generale, Ambulatori, Infermieri di Famiglia e Comunità).

Quando interviene l’UCA?

Il servizio è rivolto a persone con età superiore ai 16 anni residenti nel territorio della Asst Papa Giovanni XXIII e che abbiano un caregiver di riferimento. Non si tratta di un servizio di emergenza, quindi non sostituisce il Pronto Soccorso o il 118.

Le situazioni tipiche di intervento

I tempi di intervento

Un modello integrato di sanità territoriale

Il servizio Uca opera in stretta collaborazione con i Distretti e i servizi già attivi sul territorio, come le Cure Primarie, l’Assistenza Domiciliare, le Cure Palliative Domiciliari e gli Infermieri di Famiglia e Comunità. «L’attivazione dell’Uca rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema realmente integrato tra ospedale e territorio – ha dichiarato Simonetta Cesa, Direttore sociosanitario della Asst Papa Giovanni XXIII –. Attraverso un’équipe mobile, possiamo garantire continuità di cura anche in situazioni complesse, mettendo la persona e i suoi bisogni al centro. Questo modello valorizza il lavoro in rete e rafforza il legame tra professionisti e cittadini».