Prelievi del sangue: a Bergamo ora si prenota attraverso «ZeroCoda»

Cambia il sistema per prenotare online i prelievi e altri servizi dell’Asst «Papa Giovanni» di Bergamo. Da qualche giorno, infatti, l’applicazione SolariQ – il riferimento utilizzato negli ultimi anni – è stato sostituito da «ZeroCoda». La modalità è così semplificata: non è più necessario installare una nuova app, ma basta collegarsi al link https://asstpg23.zerocoda.it (da computer, smartphone o tablet) per scegliere la sede e il servizio desiderati.

In particolare per i prelievi, ZeroCoda permette di fissare appuntamenti presso le Case di comunità cittadine di Borgo Palazzo e all’ex Matteo Rota e in quelle di Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono, così come ai punti prelievo della Fondazione Carisma e dell’ospedale Papa Giovanni.

«Per una maggiore disponibilità di appuntamenti – spiegano dall’Asst –, si consiglia di privilegiare le Case di comunità. Gli esami effettuati nelle sedi territoriali vengono analizzati nel laboratorio unico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII».