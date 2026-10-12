Prelievi del sangue: a Bergamo ora si prenota attraverso «ZeroCoda»
LA NOVITÀ. Cambia il sistema per prenotare online i prelievi del sangue per l’Asst «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Cambia il sistema per prenotare online i prelievi e altri servizi dell’Asst «Papa Giovanni» di Bergamo. Da qualche giorno, infatti, l’applicazione SolariQ – il riferimento utilizzato negli ultimi anni – è stato sostituito da «ZeroCoda». La modalità è così semplificata: non è più necessario installare una nuova app, ma basta collegarsi al link https://asstpg23.zerocoda.it (da computer, smartphone o tablet) per scegliere la sede e il servizio desiderati.
In particolare per i prelievi, ZeroCoda permette di fissare appuntamenti presso le Case di comunità cittadine di Borgo Palazzo e all’ex Matteo Rota e in quelle di Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono, così come ai punti prelievo della Fondazione Carisma e dell’ospedale Papa Giovanni.
«Per una maggiore disponibilità di appuntamenti – spiegano dall’Asst –, si consiglia di privilegiare le Case di comunità. Gli esami effettuati nelle sedi territoriali vengono analizzati nel laboratorio unico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII».
Sempre con ZeroCoda è possibile prenotare il ritiro delle copie di cartelle cliniche, referti, esami di radiodiagnostica-gastroenterologia e anche la prima visita all’Ambulatorio Ist (infezioni sessualmente trasmesse) e per le dichiarazioni di nascita. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito https://www.asst-pg23.it.
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