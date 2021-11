Se è l’occhio ad ammalarsi per un problema alla tiroide

Le malattie autoimmuni della tiroide possono non limitarsi alla tiroide. Per esempio, possono colpire l’occhio. Lo spiega la Dott.ssa Danila Covelli, specialista in Endocrinologia che collabora con Politerapica di Seriate. Oftalmopatia basedowiana o tiroidea è il termine per indicare l’insieme di segni e sintomi oculari che si possono manifestare in chi soffre di malattie autoimmuni tiroidee. È più frequente in caso di ipertiroidismo da Malattia di Graves-Basedow ma può presentarsi anche in caso di ipotiroidismo associato a Tiroidite di Hashimoto. È una malattia rara nelle sue forme più gravi ma un minimo coinvolgimento oculare si rileva fin nel 50% dei pazienti con Malattia di Graves-Basedow.

Dolore e visione doppia

I principali bersagli di questa malattia sono la congiuntiva, le palpebre e i muscoli oculari. Gli occhi ammalati appaiono sporgenti, gonfi e arrossati e lo sguardo più spalancato. La sensazione di «avere la sabbia negli occhi» e un dolore oppressivo all’occhio sono sintomi molto comuni. Il disturbo più invalidante è rappresentato dalla visione doppia, o diplopia, conseguenza dell’infiammazione dei muscoli che muovono l’occhio.