Il tema è sempre caldo, perché ogni anno sono diverse migliaia i bergamaschi in questa condizione: si tratta soprattutto di persone che ritenevano di rientrare nel perimetro dell’esenzione per motivi di reddito, patologia o particolari situazioni sociali, salvo poi scoprire, a distanza di tempo, che non era così. In questi casi, arriva una raccomandata che intima di versare l’importo del ticket, più una sanzione e gli interessi. Ma, appunto, grazie alla consueta legge regionale, c’è una finestra che consente di ridurre l’esborso. «Invitiamo tutti i cittadini che hanno ricevuto un atto da Ats Bergamo, o che hanno il dubbio di aver utilizzato un’esenzione non spettante negli anni passati, a verificare subito la propria posizione – sottolinea Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo –. Aderire alla regolarizzazione entro i termini permette di chiudere la pendenza versando il solo ticket e gli interessi legali, risparmiando cifre significative. Allo stesso tempo, però, ricordiamo che la sanatoria riguarda il passato: per non incorrere in nuove sanzioni bisogna revocare immediatamente le esenzioni di cui non si ha più diritto».