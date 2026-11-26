Ticket non pagati, saldo entro dicembre per evitare sanzioni
SANITÀ. La finestra concessa dalla Regione per sanare l’arretrato. Adiconsum: revocare le esenzioni di cui non si ha più diritto.Lettura 1 min.
Per chi ha usufruito indebitamente dell’esenzione del ticket sanitario, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026 (o, a seconda delle circostanze, fino al 30 aprile 2027) per la «regolarizzazione agevolata»: una procedura concessa dalla Regione per saldare ciò che è dovuto senza però dover pagare anche la sanzione. All’avvicinarsi della scadenza, Adiconsum Bergamo ricorda la trafila da seguire.
Il tema è sempre caldo, perché ogni anno sono diverse migliaia i bergamaschi in questa condizione: si tratta soprattutto di persone che ritenevano di rientrare nel perimetro dell’esenzione per motivi di reddito, patologia o particolari situazioni sociali, salvo poi scoprire, a distanza di tempo, che non era così. In questi casi, arriva una raccomandata che intima di versare l’importo del ticket, più una sanzione e gli interessi. Ma, appunto, grazie alla consueta legge regionale, c’è una finestra che consente di ridurre l’esborso. «Invitiamo tutti i cittadini che hanno ricevuto un atto da Ats Bergamo, o che hanno il dubbio di aver utilizzato un’esenzione non spettante negli anni passati, a verificare subito la propria posizione – sottolinea Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo –. Aderire alla regolarizzazione entro i termini permette di chiudere la pendenza versando il solo ticket e gli interessi legali, risparmiando cifre significative. Allo stesso tempo, però, ricordiamo che la sanatoria riguarda il passato: per non incorrere in nuove sanzioni bisogna revocare immediatamente le esenzioni di cui non si ha più diritto».
Come si fa?
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026 per i verbali notificati entro il 31 dicembre 2025 e al 30 aprile 2027 per quelli notificati nel corso del 2026
In sintesi, chi ha già ricevuto un verbale di accertamento dovrà richiedere il bollettino PagoPA agevolato scrivendo a [email protected]; la scadenza è fissata al 31 dicembre 2026 per i verbali notificati entro il 31 dicembre 2025 e al 30 aprile 2027 per quelli notificati nel corso del 2026. Per coloro ai quali non è stato ancora recapitato alcun verbale ma si accorge di aver usato un’esenzione non spettante può procedere tramite «regolarizzazione spontanea», inviando domanda entro il 31 dicembre 2026 a [email protected], indicando dati anagrafici e codice fiscale per il conteggio.
Infine, per chi ha già ricevuto l’ordinanza-ingiunzione è possibile saldare l’importo nell’atto (che include già la sanzione ridotta) entro il 31 dicembre 2026 (se notificata entro fine 2025) oppure entro il 30 aprile 2027 (se notificata nel 2026), ferma restando la possibilità di chiedere la rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica.
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