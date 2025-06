Tumore alla prostata, un aiuto dalla terapia con radiologandi

Il tumore alla prostata è una delle neoplasie più frequenti tra gli uomini, anche in Lombardia, dove si registrano circa 7.000 nuovi casi all’anno. Nonostante l’alta sopravvivenza a cinque anni e un programma regionale di screening gratuito, le forme avanzate restano una sfida significativa. Un recente dibattito pubblico tenutosi a Milano, organizzato da Europa Uomo Italia e Novartis, ha acceso i riflettori sulle nuove frontiere della diagnosi e della cura, con un’attenzione particolare ai pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mPRPC) PSMA-positivo.

La terapia con radioligandi

In questo contesto si inserisce una novità importante: la Regione Lombardia ha reso disponibile la terapia con radioligandi, una forma avanzata di trattamento che coniuga medicina nucleare e oncologia di precisione. Tale terapia è pensata per pazienti in stadio avanzato, già sottoposti ad altri trattamenti, e consente di colpire in modo mirato le cellule tumorali che esprimono marcatori specifici, risparmiando i tessuti sani.

Giuseppe Procopio, direttore del Programma Prostata dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Secondo Giuseppe Procopio, direttore del Programma Prostata dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, oggi sono disponibili molteplici opzioni terapeutiche per le forme gravi: farmaci ormonali di ultima generazione, chemioterapici, Parp-inibitori destinati a pazienti con specifiche mutazioni genetiche e, più recentemente, i radioligandi. Questi rappresentano una risorsa preziosa, capace di agire in modo selettivo e con bassa tossicità.

Marco Maccauro, direttore della Medicina Nucleare del medesimo Istituto, spiega che la nuova terapia consiste nella somministrazione di un radiofarmaco contenente un ligando in grado di riconoscere e colpire selettivamente le cellule tumorali. L’efficacia deriva dalla capacità del farmaco di individuare e trattare le metastasi contemporaneamente, salvaguardando i tessuti sani e migliorando la tollerabilità complessiva del trattamento.

Oltre alla componente clinica, vi è anche una sfida organizzativa. Come sottolinea Procopio, è essenziale il lavoro di équipe multidisciplinari e l’attivazione di centri altamente specializzati per garantire diagnosi rapide, percorsi strutturati e trattamenti mirati. In questo senso, le Prostate Cancer Unit rappresentano un modello ideale: strutture dedicate dove ogni paziente viene seguito da un team integrato e ha accesso immediato all’innovazione terapeutica.

Dove si effettua la terapia con radioligandi