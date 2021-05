«10 Corso Como» a Milano, un rilancio firmato Tiziana Fausti

Fondato nel 1991, «10 Corso Como» ha creato e diffuso il concetto di unione di cultura e tendenze, promuovendo il legame tra il mondo della moda e del design. Riconosciuto come il primo «concept store» in assoluto, ha trasformato il concetto di retail in un centro di lifestyle e moda. A settembre 2021 «10 Corso Como» compie 30 anni e, grazie alla nuova presidenza di Tiziana Fausti, prosegue il percorso che lo ha reso un simbolo di Milano, della creatività e del made in Italy, con una crescita in tutto il mondo.

Il cortile giardino, come in una piazza italiana, è luogo e momento d’incontro di culture, eventi e attività sociali ed artistiche. Da una decina di giorni è ripartita nella parte esterna l’attività di ristorazione, seguita dal nipote di Tiziana Fausti, Giovanni Subioli, hospitality manager, supportato da professionisti qualificati e affiancati dallo chef di lunga esperienza, Alessandro Martinelli. «Durante il lockdown ho avuto modo di riflettere sull’acquisizione del marchio ”10 Corso Como” e sono arrivata alla conclusione che era il momento giusto per cogliere questa opportunità – commenta l’imprenditrice bergamasca Tiziana Fausti -. Si tratta di un luogo magico e siamo ripartiti alla grande con le attività, grazie al ristorante, molto frequentato nell’arco di tutta la giornata e allo store, che è stato oggetto di una ristrutturazione. Ma devo dire che sono moltissimi i progetti che porteremo avanti nei prossimi mesi».