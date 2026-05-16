Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop

Si sono accampati in via XX Settembre e sotto la galleria che unisce via Tiraboschi e via XX, poi dalle 6 del mattino di sabato 16 maggio si sono messi in coda davanti alla Swatch per la limited edition con Piget che è in vendita proprio da sabato. Code con un centinaio di persone, per lo più giovani, che hanno attirato curiosi, tutti a domandarsi cosa stava accadendo nella mattinata.

Code in via XX Settembre davanti a Swatch Un fenomeno che si è già presentato a Londra come a New York, in giro per il mondo dove Swatch ha lanciato questa esclusiva capsule. Si chiama infatti Swatch x AP Royal Pop in collaborazione con Audemars Piguet.

Bergamo, assalto alla Swatch per la limited edition Royal Pop

Un’operazione che promette di trasformare uno dei simboli più elitari dell’orologeria svizzera in qualcosa di accessibile, colorato e, soprattutto, popular. Negli ultimi giorni Swatch ha pubblicato anche reel con collane colorate, dettaglio che ha aperto scenari completamente nuovi. E se il progetto fosse qualcosa di più fashion, più pop, più rivoluzionario? Su TikTok c’è già chi immagina mini Royal Oak da indossare al collo.

In coda

(Foto di Bedolis) In coda

(Foto di Bedolis)