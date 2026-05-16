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Moda e tendenze / Bergamo Città Sabato 16 Maggio 2026

Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop

IL FENOMENO. A Bergamo code dalla notte davanti alla Swatch di via XX Settembre per la limited edition Swatch x AP Royal Pop, collaborazione con Audemars Piguet che porta in chiave accessibile e colorata l’iconico Royal Oak.

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Redazione Web
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Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop
Alle 8.30 davanti alla Swatch in via XX Settembre a Bergamo

Bergamo

Si sono accampati in via XX Settembre e sotto la galleria che unisce via Tiraboschi e via XX, poi dalle 6 del mattino di sabato 16 maggio si sono messi in coda davanti alla Swatch per la limited edition con Piget che è in vendita proprio da sabato. Code con un centinaio di persone, per lo più giovani, che hanno attirato curiosi, tutti a domandarsi cosa stava accadendo nella mattinata.

Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop
Code in via XX Settembre davanti a Swatch

Un fenomeno che si è già presentato a Londra come a New York, in giro per il mondo dove Swatch ha lanciato questa esclusiva capsule. Si chiama infatti Swatch x AP Royal Pop in collaborazione con Audemars Piguet.

Bergamo, assalto alla Swatch per la limited edition Royal Pop

Un’operazione che promette di trasformare uno dei simboli più elitari dell’orologeria svizzera in qualcosa di accessibile, colorato e, soprattutto, popular. Negli ultimi giorni Swatch ha pubblicato anche reel con collane colorate, dettaglio che ha aperto scenari completamente nuovi. E se il progetto fosse qualcosa di più fashion, più pop, più rivoluzionario? Su TikTok c’è già chi immagina mini Royal Oak da indossare al collo.

Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop
In coda
(Foto di Bedolis)
Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop
In coda
(Foto di Bedolis)

Disegnato da Gérald Genta nel 1972, il Royal Oak di Audemars Piguet è uno dei simboli più potenti dell’orologeria moderna, il primo orologio sportivo di lusso in acciaio, un’icona assoluta del lusso contemporaneo. Ha rivoluzionato i codici tradizionali dell’orologeria con il suo corpo in acciaio rifinito a mano, la lunetta ottagonale con otto viti esagonali, il quadrante guilloché con motivo «Tapisserie» e il bracciale integrato.

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