Emily in Paris veste le scarpe di Francesca Bellavita

Scarpe gioiello, scultoree, all’insegna di colori pop che trasmettono uno stile esuberante e anticonformista. Scarpe che si fanno notare: «Così è stato per Ashley Park e per la sua stilist - racconta la designer bergamasca -. Ce le hanno chieste per eventi privati dell’attrice e per « Emily in Paris»: più modelli che Mindy ha indossato in questa serie amatissima».