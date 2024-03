Ora è ufficiale: Trussardi passa a Miroglio

Trussardi, si legge in una nota, entrerà a far parte del gruppo piemontese come brand indipendente, mantenendo la sua sede a Milano. Il perimetro dell’operazione include una rete di 15 punti vendita posizionati strategicamente in Italia, l’archivio storico e i diritti di licenza, che estendono la visibilità e l’influenza del marchio in svariati settori. Nelle prossime settimane occorrerà capire meglio il discorso legato ai circa 200 dipendenti (per loro la cassa straordinaria era scaduta lo scorso dicembre) e il destino degli altri store esclusi, oltre allo storico Outlet di Almé.