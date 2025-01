Quando la filiera fa sistema: Cividini con Cuoio di Toscana per una capsule di borse

Due borse in una all’insegna della sostenibilità. Una collaborazione che vede due nomi della moda all’insegna dell’alta qualità per un accessorio amatissimo: la borsa.

Al centro della collaborazione c’è la creazione di una borsa in maglia, realizzata con la maestria di Miriam e Piero Cividini, che completa la tote bag di Cuoio di Toscana. La borsa, realizzata in edizione limitata , si distingue per l’utilizzo di filati left over, avanzati dalle precedenti collezioni, riducendo così gli sprechi e promuovendo un ciclo virtuoso di riciclo creativo.

Inoltre, la vera innovazione arriva con la ri-edition scomponibile delle iconiche tote bag Cdt. Due borse in una: una gabbia esterna in cuoio trattato al vegetale, frutto dei principi del Consorzio, racchiude al suo interno una borsa firmata Cividini, che sfrutta i materiali avanzati in modo originale e responsabile.Questa collaborazione rappresenta un esempio tangibile di come l’artigianato italiano, combinato con l’innovazione, possa costruire un futuro più eco-consapevole, senza mai rinunciare alla bellezza e all’eccellenza. Un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, in un’ottica 100% made in Italy.