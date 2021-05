Trussardi presenta i nuovi direttori creativi della maison bergamasca

Serhat IşÕk e Benjamin A. Huseby sono i nuovi nuovi direttori creativi della maison Trussardi, come annuncia il brand in una nota, dove spiega che il duo guiderà il nuovo corso del marchio sotto un’unica label Trussardi e supervisionerà tutti gli aspetti riguardanti l’immagine, dal design al branding.

Serhat IşÕk e Benjamin A. Huseby sono noti per il loro marchio GmbH, fondato a Berlino nel 2016, con cui hanno portato al centro dell’attenzione tematiche legate ai concetti d’inclusività e responsabilità sociale. «Trussardi si distingue per il suo heritage e per il suo enorme potenziale. Siamo stati attratti - dicono Serhat IşÕk e Benjamin A. Huseby - dalla possibilità di dar vita a una nuova era».