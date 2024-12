A Bolgare l’albero degli agricoltori con 169 trattori illuminati

Fari accesi, tutti in fila in un campo, posizionati in maniera da formare la sagoma di un albero di Natale. A Bolgare gli agricoltori celebrano le festività con un abete gigante illuminato, fatto dai 169 trattori che hanno riposto «presente» alla chiamata lanciata da Danilo Lorenzi e Roberto Rubagotti. Già lo scorso anno i due giovani agricoltori avevano chiamato a raccolta i colleghi del circondario, ma quest’anno il momento conviviale nel campo di viale degli Olmi a Bolgare ha coinvolto centinaia di persone, tra famiglie con bambini, giovani e anziani.