A Lurano il vescovo ricorda don Fausto Resmini a due anni dalla morte

La comunità di Lurano, di cui era originario, fino a ora non era riuscita a rendergli omaggio come avrebbe desiderato a causa delle restrizioni dovute al Covid. Per questo motivo domenica 12 giugno sono stati molti i luranesi che hanno partecipato alla Messa celebrata in memoria di don Fausto Resmini, direttore del Patronato san Vincenzo e della Comunità don Milani di Sorisole, morto a 67 anni proprio a causa del Covid il 23 marzo del 2020 .