A Romano Mario Suardi «vira» verso Gafforelli, Gori per Paola Suardi

Nessun apparentamento ufficiale in vista del ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno a Romano per l’elezione del sindaco. È l’ultimo Comuni della provincia interessato dalle amministrative di questo giugno 2024 a scegliere il proprio sindaco. Sabato 15 giugno sono scaduti i termini per la formalizzazione dell’accordo, ma negli uffici comunali né Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra, né Paola Suardi candidata del centrosinistra, hanno presentato gli atti necessari.

Si fa però concreta la possibilità che si arrivi ad una indicazione di voto da parte di Mario Suardi con la sua lista «La città nelle tue mani» a favore di Gafforelli. Mario Suardi potrà chiedere ai suoi elettori , il 7,50% al primo turno, di votare al ballottaggio per il candidato del centrodestra. L’ufficializzazione di questa intesa potrebbe essere definita già nelle prossime ore. Tale accordo segnerebbe di fatto anche la fine del «Polo civico» per Romano che aveva indicato Mario Suardi come candidato sindaco al primo turno e composto dalle liste «La città nelle tue mani», «Civici per Romano» e «Centrodestra per Romano».

Complessivamente le tre liste del «Polo civico» al primo turno avevano ottenuto il 12,31% di voti. Gli interessati a questa operazione elettorale non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ma la sensazione circa l’indicazione di voto per Gafforelli da parte di Mario Suardi è fondata.