A terra, con una ferita alla testa: grave un 65enne a Pognano

Con alcuni operai della sua azienda edile, stava lavorando nelle rogge della zona di Pognano, quando ha informato i dipendenti che sarebbe andato nel deposito delle betoniere e dei mezzi da lavoro, in una piazzola di un’azienda agricola in via Campi Madona. Non vedendolo tornare, gli operai sono andati a cercarlo e, intorno alle 15.15, lo hanno trovato riverso a terra, con una ferita alla testa e privo di sensi.