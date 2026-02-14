A Treviglio la sfilata di Carnevale si farà il 21 febbraio

Le previsioni avverse hanno spinto gli organizzatori della Proloco Treviglio, in accordo con il Comune e con i partner dell’iniziativa, a posticipare l’evento a venerdì 21 febbraio.

La manifestazione, appuntamento consolidato per la città, avrebbe dovuto animare il centro storico con partenza da piazza Garibaldi alle 14.30, coinvolgendo cinque carri allegorici realizzati dai volontari dell’associazione Pro Caravaggio. Confermato il programma già definito, con il percorso tra le vie cittadine, la distribuzione di coriandoli e stelle filanti, la postazione gastronomica con le chiacchiere e le attività dedicate ai più piccoli. Tutto rinviato di una settimana, nella speranza di condizioni meteo migliori.