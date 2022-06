A Zingonia l’ex discoteca Motion unlimited diventerà una palestra aperta 7 giorni su 7

Ora è ufficiale: l’ex discoteca «Kit Cat club» di Zingonia (nei confini di Verdellino) diventerà una palestra, precisamente un centro fitness aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, della catena FitActive. Un altro edificio in stato di abbandono da tempo verrà quindi riqualificato. Alla fine si sono rivelate fondate le indiscrezioni che erano emerse già nel 2019, ossia che l’ex club fosse stato venduto a una catena di palestre. Lo scoppio della pandemia aveva poi evidentemente fatto mettere in stand by l’operazione che ora è ripartita e che verrà portata a termine a breve: i lavori di sistemazione dell’edificio, dalla struttura molto particolare, sono in via di partenza.