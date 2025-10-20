A4, chiusa per una notte l’entrata a Dalmine. Modifiche ai lavori a Trezzo
I LAVORI. Uno stop al traffico dovuto ai lavori di pavimentazione dei caselli del tratto bergamasco.
Bergamo
Lavori in corso ai caselli del tratto bergamasco dell’autostrada A4. Visto il peggioramento delle previsioni meteo, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Trezzo, prevista dalle 21 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21 ottobre.
Chiusura a Trezzo
Resta confermata la chiusura del casello di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, nelle notti tra mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, sempre dalle 21 alle 5. In alternativa si consiglia di usare le stazioni di Cavenago e Capriate.
Chiusura a Dalmine
Ma Dalle 21 di giovedì 23 alle 5 di venerdì 24 ottobre sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare a Capriate e Bergamo, a seconda della direzione.
