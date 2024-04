Abbandonano una cameretta per strada: i Vigili li costringono a ripulire tutto - Il video

La cameretta non serviva più e i proprietari l’hanno abbandonata come rifiuto nel sottopasso ciclopedonale che si trova sulla circonvallazione ovest di Romano . Gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa orientale di Romano dopo alcuni accertamenti , sono riusciti a risalire agli autori dell’abbandono.

Si tratta di una famiglia asiatica con 6 figli: tutti sono stati inviati dagli agenti a recuperare i vari pezzi della cameretta e scortati da una pattuglia , a smaltirli in una delle due piattaforme ecologiche della città della Bassa .

Per loro è scattata la denuncia a piede libero per abbandono di rifiuti e verrà comminata una multa che varia da un minimo di 2.500 ad un massimo di 10 mila euro. È l’ennesimo intervento della Polizia locale cittadina per contrastare l’abbandono dei rifiuti a Romano. Una battaglia che comincia a dare i suoi frutti. Secondo l’assessore all’Ecologia ,Luca Bettinelli, la raccolta differenziata a Romano supera ormai l’85% anche a seguito della introduzione della raccolta a tariffa puntuale della frazione dei rifiuti indifferenziati.