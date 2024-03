Accoltella la compagna e la uccide: 45enne arrestato a Cologno al Serio - Foto e video

Un nuovo caso di femminicidio in Bergamasca. Una donna di origini nigeriane di 49 anni è stata uccisa dal compagno di 45 anni (non erano sposati come invece scritto precedentemente, ndr) , a Cologno al Serio, in via Donizetti, all’interno di una casa cortile. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 28 marzo, intorno alle 14.30.