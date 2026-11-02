Accoltellamento a Martinengo, fermato un uomo per tentato omicidio

I carabinieri hanno fermato il presunto autore del tentato omicidio di un marocchino di 39 anni, raggiunto con sette fendenti nella serata di sabato a Martinengo, in via Derusco. Si tratta di un connazionale della vittima, di 26 anni, clandestino, che è stato sottoposto a fermo nella serata di domenica 1 novembre sempre a Martinengo, nelle campagne verso Ghisalba. Addosso aveva ancora i vestiti sporchi di sangue.

L’aggressione in strada a Martinengo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 40enne sarebbe stato raggiunto in strada dall’aggressore, che gli avrebbe inferto sette colpi d’arma da taglio al torace, per poi fuggire. Le ragioni dell’aggressione sono ancora in corso di accertamento.

Soccorso dal personale del 118, intervenuto in codice rosso, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita.

I rilievi dei carabineri di Treviglio e Martinengo sul luogo dell’accoltellamento

Il fermo nelle campagne tra Martinengo e Ghisalba