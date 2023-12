Accordo Comune e Usd Caravaggio: si torna a giocare nel vecchio stadio

I 250 calciatori del settore giovanile della Usd Caravaggio potranno tornare a Caravaggio a giocare le partite casalinghe dei vari campionati. Merito dell’accordo stipulato fra la società calcistica e l’amministrazione comunale. Il Comune investirà per la riqualificazione dello storico stadio comunale in via Castoldi con un mutuo a tasso agevolato da 750mila euro che accenderà grazie alla partecipazione al bando regionale Dote sport.

Praticabilità e immagine

La cifra servirà, innanzitutto, a realizzare un campo da calcio in erba sintetica. Ora è invece in erba naturale o, sarebbe il caso di dire, fango. Le sue condizioni sono da tempo in pessimo stato (e quando piove peggiorano) e la Usd Caravaggio ha deciso di far disputare le partite di campionato delle squadre del settore giovanile a Pagazzano e Arzago. Nello stadio comunale in via Castoldi, risalente agli anni ’60, vengono effettuati solo gli allenamenti. «L’impianto sportivo non era più presentabile – afferma Antonio Fallarino, responsabile del settore giovanile della Usd Caravaggio –, non era solo una questione di praticabilità del campo, ma anche di immagine per la nostra società e la città di Caravaggio. Per questo motivo siamo molto felici della scelta dell’amministrazione comunale di investire sullo stadio di via Castoldi. Allo stesso tempo ringraziamo Pagazzano e Arzago per l’ospitalità che ci stanno dando».

Stanziamento in bilancio

Nell’ultimo consiglio comunale il Comune ha approvato lo stanziamento in Bilancio di 750mila euro che otterrà non appena sottoscriverà il mutuo da 15 anni di durata: la firma è prevista entro la fine dell’anno. I lavori verranno invece svolti la prossima estate, prima dell’inizio della prossima stagione calcistica. Il progetto è in fase di redazione e non riguarderà solo il campo da calcio. Si interverrà anche sulla struttura dello stadio con la creazione di un parcheggio che andrà a risolvere un annoso problema di sicurezza. Al momento, tutti i genitori che accompagnano i figli in via Castoldi per gli allenamenti devono servirsi del parcheggio che si trova sul lato opposto della trafficata ex Statale 11. Dopo la prossima estate non dovranno farlo più. L’accordo fra Comune e Usd Caravaggio prevede però che anche la società sportiva dovrà fare la sua parte, ossia la sistemazione degli spogliatoi.

Stop al progetto delle case