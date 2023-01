Ad Arcene un super data center per le «nuvole» del web: lavori previsti nel 2024

Arriva ad Arcene un Innovation hub. Si tratta di un data center che verrà costruito a est della locale fermata ferroviaria su un’area agricola della superficie complessiva di 181mila metri quadrati di cui parte compresa nel Plis (Parco locale di interesse sovracomunale) della Gera d’Adda. Un accordo è stato raggiunto fra il Gruppo Vitali, che eseguirà l’intervento su terreni già da tempo di sua proprietà, e l’Amministrazione comunale che, in cambio del via libera all’operazione, otterrà opere del corrispettivo di 4 milioni di euro che cambieranno faccia al paese. Si parla infatti di nuove piste ciclabili, interventi sugli edifici comunali, asfaltature e anche lavori di ammodernamento sull’oratorio, in cambio dei quali la parrocchia cederà al Comune l’edificio dell’ex oratorio femminile inutilizzato da diversi anni.