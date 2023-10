Addio ad Antonietta, colonna del comitato «Dante Alighieri»

Ha suscitato profondo dolore a Caravaggio, dove abitava, e nella vicina Treviglio, dove era molto conosciuta, la morte della signora Antonia Foppa Pedretti, vedova Castelli. Antonietta, per gli amici: aveva 86 anni ed era un personaggio apprezzato sia per la notorietà della famiglia sia per la grande stima della quale godeva.