Addio Trevi, era il cane anti droga della polizia locale di Treviglio

È morto a 12 anni Aiden, il primo cane dell’unità cinofila della Polizia locale di Treviglio. Operativo dal 2016, era andato «in pensione» a luglio 2022, sostituito da Athena. «Oltre all’importante lavoro di prevenzione e repressione svolto insieme ai suoi conduttori, Aiden è stato anche un cane apprezzato da tantissimi bambini e bambine nelle iniziative nelle scuole e nei centri estivi per la sua tenerezza», scrive il Comune nel messaggio che lo ricorda. Labrador di 35 chili, soprannominato «Trevi», ha contribuito alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.