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Cronaca / Pianura Lunedì 22 Giugno 2026

Addio Trevi, era il cane anti droga della polizia locale di Treviglio

L’ANNUNCIO. È morto a 12 anni il primo cane dell’unità cinofila della polizia locale di Treviglio. Operativo dal 2016, era andato «in pensione» a luglio 2022, sostituito da Athena.

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Filippo Magni
Filippo Magni

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Addio Trevi, era il cane anti droga della polizia locale di Treviglio
Trevi durante un controllo

È morto a 12 anni Aiden, il primo cane dell’unità cinofila della Polizia locale di Treviglio. Operativo dal 2016, era andato «in pensione» a luglio 2022, sostituito da Athena. «Oltre all’importante lavoro di prevenzione e repressione svolto insieme ai suoi conduttori, Aiden è stato anche un cane apprezzato da tantissimi bambini e bambine nelle iniziative nelle scuole e nei centri estivi per la sua tenerezza», scrive il Comune nel messaggio che lo ricorda. Labrador di 35 chili, soprannominato «Trevi», ha contribuito alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cane era infatti addestrato alla ricerca di marijuana, hashish, cocaina, eroina sia all’aperto che su autoveicoli e addosso alle persone. Lavorava con un agente, non solo per la Polizia locale, ma anche con il Commissariato della Polizia di Stato e i Carabinieri. Tra le imprese psi ricordano le operazioni compiute alle Torri di Zingonia, a cui si affiancano i numerosi interventi negli istituti superiori della Pianura. Il bilancio dei suoi sei anni ha contato 141 operazioni portate a termine, 1.380 persone controllate e 230 veicoli ispezionati.

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