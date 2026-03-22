Aereo ultraleggero precipita a Calvisano: ferito pilota di Bariano

Non è per fortuna in gravi condizioni il pilota dell’ultraleggero che nel pomeriggio di sabato 21 marzo si è s chian tato in un terreno agricolo nelle campagna di Calvisano , in provincia di Brescia. L’uomo, che ha circa 70 anni, di Bariano, è precipitato durante un volo di prova, ma dopo i primi accertamenti medici - come riporta Il Giornale di Brescia - è stato trasferito in ospedale a Brescia in codice giallo per il trauma cranico che ha riportato.

Il doppio impatto al suolo

Secondo le informazioni che hanno raccolto i carabinieri, l’uomo è un meccanico appassionato e stava lavorando alla ristrutturazione del velivolo che era fermo da anni. Il decollo era avvenuto proprio dal campo volo della Zappaglia, ma dopo poche centinaia di metri il mezzo ha perso quota e ha avuto un doppio impatto al suolo.