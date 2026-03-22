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Cronaca / Pianura Domenica 22 Marzo 2026

Aereo ultraleggero precipita a Calvisano: ferito pilota di Bariano

L’INCIDENTE. L’uomo di circa 70 anni alla guida del velivolo è stato trasferito in ospedale a Brescia con un trauma cranico: non sarebbe in gravi condizioni.

Aereo ultraleggero precipita a Calvisano: ferito pilota di Bariano
L’ultraleggero caduto nel pomeriggio di sabato 21 marzo nelle campagne di Calvisano: ferito un 70enne di Brescia
(Foto di Il Giornale di Brescia)

Non è per fortuna in gravi condizioni il pilota dell’ultraleggero che nel pomeriggio di sabato 21 marzo si è s chiantato in un terreno agricolo nelle campagna di Calvisano, in provincia di Brescia. L’uomo, che ha circa 70 anni, di Bariano, è precipitato durante un volo di prova, ma dopo i primi accertamenti medici - come riporta Il Giornale di Brescia - è stato trasferito in ospedale a Brescia in codice giallo per il trauma cranico che ha riportato.

Aereo ultraleggero precipita a Calvisano: ferito pilota di Bariano
Aereo ultraleggero precipita a Calvisano: ferito pilota di Bariano

Il doppio impatto al suolo

Secondo le informazioni che hanno raccolto i carabinieri, l’uomo è un meccanico appassionato e stava lavorando alla ristrutturazione del velivolo che era fermo da anni. Il decollo era avvenuto proprio dal campo volo della Zappaglia, ma dopo poche centinaia di metri il mezzo ha perso quota e ha avuto un doppio impatto al suolo.

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