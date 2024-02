Affidabilità dei treni: bocciate metà delle linee che transitano nella Bergamasca

Metà delle otto linee ferroviarie che interessano territorialmente la nostra provincia sono state bocciate per l’affidabilità del servizio ferroviario regionale nello scorso dicembre . Mese di intenso traffico anche per le feste natalizie. Con conseguente erogazione del bonus per i pendolari che potranno acquistare l’ abbonamento scontato del 30 per cento per il prossimo mese di marzo.

In regione male 23 linee su 42

L’ultimo mese del 2023 è stato nero per il servizio ferroviario regionale stando ai dati del bonus certificati dalla Regione con ben 23 delle 42 linee bocciate. Ancora una volta la linea Bergamo-Carnate-Milano è stata la peggiore, questa volta di tutta la Lombardia, con un parametro di valutazione negativo due volte e mezzo superiore al limite oltre il quale scatta il bonus.Sulla Milano-Carnate-Bergamo circolano al momento treni con carrozze a due piani e a media distanza, non proprio tra i più recenti della flotta Trenord, anche se alcuni convogli hanno subito restyling. Dalla Regione Lombardia l’assessore ai trasporti Massimo Lucente ha annunciato nello scorso mese di gennaio che due nuovi treni «Caravaggio» entreranno in servizio su questa linea entro i primi sei mesi di quest’anno. Sulla linea Milano-Carnate-Bergamo fino ad oggi non sono arrivati nuovi treni tra i 214 previsti nel piano di acquisto della Regione per una spesa di 1 miliardo e 700 milioni di euro complessivi. Si diceva anche per alcuni limiti infrastrutturali riguardo alla capacità del ponte San Michele. In proposito Rete Ferroviaria Italiana gestore della linea ha precisato che «L’infrastruttura è idonea alla circolazione dei Caravaggio a seguito degli interventi fatti nel 2023».