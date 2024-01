Nell’anno in corso, eletto «Anno delle radici», il dicastero ha voluto coinvolgere i Comuni con l’obbiettivo di organizzare eventi e attività di interesse per gli italiani all’estero e, in particolare, per gli italo-discendenti. A fronte dell’adesione di Caravaggio il sindaco Claudio Bolandrini è stato invitato a Roma per partecipare, martedì 30 gennaio, alla riunione convocata dal ministro Antonio Tajani per discutere degli aspetti organizzativi del progetto. Diverse le questioni ancora da approfondire. Certo è che il ministero, attraverso i suoi canali come i consolati, farà fra gli italiani residenti all’estero una grande promozione dell’iniziativa e, quindi, indirettamente, degli enti locali aderenti. E, poi, metterà a disposizione degli sconti su treni e aerei per portare i discendenti degli emigranti a visitare i paesi di origine della propria famiglia.